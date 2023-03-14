شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الأشغال يناقش جهود تنفيذ مشروع طريق العسكرية - خيرة سرار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع اللجنة الأهلية القائمة بتنفيذ مشروع طريق العسكرية - خيرة سرار في مديرية حبيل جبر، مستوى سير تنفيذ المشروع والتعاون المجتمعي في سبيل إنجاح المشروع.

ووجه الوزير الحريزي، قطاع الطرق بوزارة الأشغال بمراجعة المقترح المقدم من السلطة المحلية في حبيل جبر واللجنة الأهلية القائمة على تنفيذ المشروع، بخصوص دعم الوزارة لجهود تنفيذ المشروع.. مشيدًا بالجهود المجتمعية المساندة للدولة في هذه المرحلة الصعبة لتنفيذ المشاريع التي تساهم في خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم.