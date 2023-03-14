شكرا لبحثكم عن خبر أبين: الحكم باعدام قاتل ومغتصب طفل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - برافو اسرع حكم بقضية قتل بعد 7 ايام من وقوعها وبعد احتجاج الناس في ابين والمطالبة بالقصاص ‏عقدت محكمة زنجبار الابتدائية في محافظة أبين، صباح اليوم الثلاثاء، أولى جلساتها بشأن قضية مقتل الطفل ميثاق الدابية. وخلال الجلسة التي عُقدت برئاسة القاضي ياسر سالم علوي هيثم أصدرت المحكمة حكمًا قضى منطوقه بإعدام قاتل ومغتصب الطفل ميثاق الدابية قصاصاً وتعزيراً.

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