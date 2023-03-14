شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة تصدر تعميم عاجل ينظم العمل في رمضان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - - تعميم وزارة الخدمة المدنية والتأمينات - عـدن رقم (٤) لسنة (٢٠٢٣ م) بشأن تنظيم أوقات الدوام الرسمي لشهر رمضان المبارك لعام (١٤٤٤ ه) لكافة وحدات السلطة المركزية والمحلية .

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