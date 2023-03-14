بعد أيام من الجريمة.. محكمة يمنية تقضي بإعدام مُدان باغتصاب وقتل طفل في أبين

المنامة - ياسر ابراهيم - قضت محكمة يمنية، اليوم الثلاثاء، 14/آذار/2023، بإدانة المتهم باغتصاب وقتل الطفل ميثاق عبيد الدابية بعد استدراجه إلى منزله الأربعاء الماضي.



وقضى منطوق الحكم الذي أصدره رئيس محكمة زنجبار الابتدائية القاضي ياسر سالم علوي، بإعدام المُدان (عبدالله صالح مسعود) في ساحة عامة قصاصا وتعزيرا مع تحميله مخاسير الدعوة.



وعثر أمن أبين على جثة الطفل (ميثاق عبيد الدابية) ذو التسع سنوات فجر الخميس الماضي بداخل منزل جارهم الجاني في حارة سواحل بمديرية زنجبار وذلك بعد ساعات من اختفاءه.



وكانت زنجبار قد شهدت خلال اليومين الماضيين مسيرات شعبية شاركت فيها النساء لمطالبة السلطات بسرعة محاكمة المتهم ومعاقبته ليكون رادعا لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

