اليوم.. منصة شباب وعي تقيم جلسة نقاشية عبر الزوم حول السعودية وإيران

كما أن الندوة تأتي إستضافة أ. مروان علي الرئيس السابق لقسم الشؤون السياسية، ولمكتب عدن في مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن.

محمد يوسف

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