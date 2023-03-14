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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقيم اليوم الثلاثاء منصة شباب وعي جلسة نقاشية عبر الزوم بعنوان/ التقارب السعودي الإيراني، ومدى تأثيره على الملف اليمني.
اليوم.. منصة شباب وعي تقيم جلسة نقاشية عبر الزوم حول السعودية وإيران
وتاتي الندوة لأهمية ملف العلاقات السعودية الإيرانية على الوضع اليمني.
كما أن الندوة تأتي إستضافة أ. مروان علي الرئيس السابق لقسم الشؤون السياسية، ولمكتب عدن في مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن.
ويدير الجلسة محمد خيري مدير وحدة الفكر الإيراني بالمنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت اليمن
وحول إمكانية حضور الجلسة من خلال رابط الزوم التالي:https://us06web.zoom.us/j/87916948407