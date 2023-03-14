شكرا لبحثكم عن خبر يمن دايركت تشارك في الرقابة والتقييم على أهم المشاريع الاستراتيجية في قطاع المياة في م .شبوة هذا العام ٢٠٢٣م والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ضمن أهم المشاريع التنموية المستدامة التي تمؤلها دولة الكويت تحت عنوان حملة #الكويت_بجانبكم تم اليوم بحضور ممثلي مؤسسة يمن دايركت للرقابة والتقييم م/ احمد شمسان و م/ عهود عنتر فتح مظاريف مناقصة رقم (1) للعام 2023م لمشروع مياه عتق المرحلة الأولى في مديرية عتق محافظة شبوة بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة المشروع المكون من حفر عدد أربعة آبار إرتوازية بعمق إجمالي 2000م يسهم في تغطية مدينة عتق بالمياه

وتأتي هذه المشاركه ضمن عدة أنشطة تشارك فيها يمكن دايركت مع العدد من المنظمات الدولية المانحة كطرف ثالث (رقابة وتقييم) لضمان تنفيذ المشاريع وفقا للمواصفات الفنية مما ينعكس على جودة مخرجات هذه المشاريع

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