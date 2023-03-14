شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جريمة حرب.. قصف حوثي يستهدف مستشفى بالضالع اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في هجمة ترقى إلى جرائم الحرب، قصفت مسيرة حوثية، الإثنين، مستشفى ميدانيا بمحافظة الضالع، جنوبي اليمن، ما أدى إلى سقوط ضحايا وأضرار مادية.

وقال مسؤول يمني محلي، إن طائرة دون طيار لمليشيات الحوثي قصفت بعدة مقذوفات المستشفى الميداني في مديرية حجر شمالي غرب الضالع، ضمن ضربات متعمدة تستهدف التصعيد الحربي.

وبحسب المسؤول، فإن الهجوم الجوي الحوثي أسفر عن سقوط عديد الجرحى بينهم عاملان صحيان، فضلا عن تدمير مركبة مدنية وأخرى سيارة إسعاف وأضرار مادية بالغة في المستشفى الميداني.

وأشار إلى أن مبنى المستشفى الميداني في حجر كان سابقا مدرسة تعليمية وحول مؤخرا إلى مستشفى لعلاج المرضى سواء في عديد المناطق الشمالية الغربية من المحافظة الحدودية.

ويعد استهداف المستشفيات من جريمة التي ترقى إلى جرائم حرب، وفقا للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على عدم مهاجمة العاملين في المجال الطبي والمركبات الطبية والمستشفيات المخصصة للعمل الإنساني.

وصعدت مليشيات الحوثي مؤخرا جرائمها في محافظة الضالع، حيث قتلت قبل أيام امرأة وطفلها في مديرية قعطبة فضلا عن سقوط ضحايا أطفال في بلدة "مريس"، إثر الاستهداف المتعمد للمدنيين.

ويهدد تصعيد المليشيات الإرهابية المدعومة إيرانيا بعودة قتال بشكل غير مسبوق لليمن، وسط تحذيرات مراقبين من هذه الخطوات التصعيدية الحوثية تهدد أي مساعٍ أو جهود أممية ودولية لتحقيق أي تقدم في الملف اليمني.