الحكومة تدعو المانحين لدعم برامج ومشاريع النساء المعيلات والأسر المنتجة

المنامة - ياسر ابراهيم - دعت المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الإجتماعية، نجلاء الصيّاد، المانحين لدعم برامج ومشاريع للنساء المعيلات والاسر المنتجة، والنساء في مخيمات النزوح، وإعطاء أولوية للمشاريع والبرامج المرتبطة بصحة وتعليم المرأه.

جاء ذلك في كلمتها خلال الحفل الذي نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بعدن، بالشراكة مع كتلة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وصندوق الامم المتحدة للسكان، وفقا لوكالة سبأ.

وكان وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، قد أشاد في كلمته بدور المرأة في المجتمع عبر مختلف المراحل، والنجاحات التي حققته النساء اليمنيات ودورهن في بناء الأجيال.

واكد الزعوري حرص الحكومة على تمكين المرأة وتنميتها والنهوض بواقعها، لافتا إلى أن إطلاق الوزارة الخطة الوطنية للمرأة والسلام والامن بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

واضاف أن الوزارة نفذت عدد من الأنشطة والبرامج خلال العام الماضي ومستمرة في تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج الخاصة بالمرأة ضمن خطة مشاريع مدروسة لتنفيذها في عدن، وعدد من المحافظات، بتمويل من الحكومة النرويجية.

ودعا في هذا الصدد المانحين والمنظمات الأممية والدولية الى الاسهام في دعم وتمويل هذه الخطة.