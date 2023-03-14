عدن.. نفاد الوقود يهدد بانقطاع كامل لخدمة الكهرباء وسط تجاهل حكومي

المنامة - ياسر ابراهيم - ارتفعت ساعات انقطاع خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاثنين؛ جراء بدء نفاد الوقود.

وقالت مصادر عاملة في المؤسسة العامة للكهرباء لـ"يمن شباب نت"، إن محطة "بترومسيلة" توقفت بالكامل بعد نفاد آخر كميات النفط الخام المشغل للمحطة.

وأكدت المصادر، أن باقي محطات توليد الكهرباء العاملة بوقود الديزل هي الأخرى مهددة بالتوقف الكامل خلال اليومين القادمين في حال لم يتم إسعافها بكميات من وقود الديزل.

وأشارت إلى أن المؤسسة سبق أن رفعت للحكومة تقريرًا بوضع مخزون الوقود؛ إلا انها لم تحرك ساكنًا إزاء هذا الأمر، وفقا للمصدر.

جدير بالذكر أن هذه الانطفاءات تأتي بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، في حين يغيب عن العاصمة المؤقتة رئيس الحكومة ومعه عدد من الوزراء.