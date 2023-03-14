شركة الغاز: وصول 92 ألف أسطوانة إلى محافظات عدن وتعز وحضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شركة الغاز اليمنية، اليوم الاثنين، وصول 92 ألف أسطوانة من مادة الغاز المنزلي لمعالجة الاختناق والأزمة في السوق المحلية بمحافظات عدن وتعز وحضرموت.

وقالت الشركة في بيان لها، إن "٤٠ ألف اسطوانة وصلت الى عدن ونحو ٢٥ ألف اسطوانة الى حضرموت و٢٧ ألف اسطوانة وصلت لمحافظة تعز"، وفقا لما أوردته وكالة سبأ الحكومية.

وعزت الشركة سبب الاختناق على الغاز المنزلي إلى أنه "ناجم عن إيقاف انتاج وتصدير النفط الخام".

وطمانت الشركة "المواطنين عن انفراجه قريبة ستشهدها جميع المحافظات بالرغم من التحديات التي تعيشها البلاد نتيجة توقف حقول النفط عن الإنتاج جراء التهديدات الحوثية الارهابية على المنشآت الاقتصادية النفطية".