الإصلاح اليمني: استمرار إخفاء "قحطان" دون ضغوط كافية من الجهة المُيسرة أمر "غير مقبول"

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد مصدر مسؤول بالتجمع اليمني للإصلاح، الإثنين، أنه من غير المقبول لدى الحزب استمرار المليشيا الحوثية في إخفاء مصير السياسي البارز محمد قحطان، دون ضغوط كافية من الجهة المُيسرة كحق طبيعي.



وأضاف المصدر في تصريح نشره موقع "الإصلاح نت"، أن الإصلاح حريص منذ البداية على إنهاء معاناة كافة المختطفين، ولطالما قدم التنازلات والتسهيلات من أجل ذلك، وبالتالي فإن الأستاذ محمد قحطان هو واحد من هؤلاء الذي يجب الإسراع في إنهاء معاناة اسرته باعتباره أقدم مختطف سياسي.



وجدد التحية للأستاذ قحطان كرمز سياسي وطني وقامة سياسية ستظل حاضرة في وجدان كل يمني وإصلاحي ورمزا للنضال والموقف في وجه الكهنوت وإرهاب المليشيا، مشيرا إلى أن على الوفد التفاوضي بذل الجهد الكافي في سبيل ذلك.



كما شدد المصدر على أهمية إطلاق كل الصحفيين المختطفين بدءً من المواطنين الذين اختطفتهم المليشيا من منازلهم وأعمالهم، وكذلك المشمولين بالقرار الأممي والقيادات وفي مقدمتهم محمد قحطان ومحمود الصبيحي وناصر هادي وفيصل رجب وعفاش طارق ومحمد محمد صالح وغيرهم ممن تحتجز المليشيات حريتهم منذ الانقلاب على الدولة واختطافها.



والسبت الماضي، بدأت جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي الإرهابية بشأن ملف الأسرى والمختطفين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي