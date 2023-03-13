شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي الإرهابية تستهدف عيادة طبية ريفية شمال الضالع وسقوط ضحايا مدنيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي

الاثنين: 13 مارس 2023م

أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية ظهر اليوم على استهداف عيادة طبية ريفية في منطقة حجر الضالع بمقذوف طائرة مسيرة حوثية عيار 82 نوع هاون.

وأدى هذا القصف إلى سقوط ضحايا من المدنيين، حيث أصيب مواطن بإصابات خطيرة بشظايا في الرأس ومختلف أنحاء جسده وتم نقله إلى مشافي عدن لخطورة حالته.

كما ادى القصف ايضا الى تدمير سيارة مدنية تابعة لأحد المواطنين كانت تقف بجوار المبنى تم تدميرها بالكامل، كما أحدث أضرارا كبيرة في المبنى ومحتوياته من المعدات والأجهزة طبية.

وتتعمد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران استهداف الأعيان المدنية في شمال الضالع بشكل مستمر، حيث تتعرض القرى الآهلة بالسكان لقصف مستمر من قبل هذه المليشيات مما يؤدي الى سقوط الكثير من الضحايا المدنيين وتحدث دمارا كبيرا في منازلهم وممتلكاتهم

وتلجأ المليشيات الحوثية عادة إلى استهداف القرى والمساكن الآهلة بالسكان عند كل مرة تتلقى خسائر ميدانية في ميدان المعركة على أيدي أبطال القوات المسلحة الجنوبية لتعود وتعوض عن خسائرها باستهداف الأعيان المدنية.

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