الأحزاب اليمنية: إحلال السلام لن يكتمل ما لم يسهم الاتفاق السعودي الإيراني بتفكيك المليشيا ونزع سلاحها

المنامة - ياسر ابراهيم - جدد التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، الإثنين، دعمه لموقف الحكومة المتمسك بالحوار وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية والوسائل السلمية، ودعمها أي توجه جدي ومخلص يحمل نوايا حسنة لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة.



وقال التحالف في بيان صحفي له اليوم" إن إحلال السلام الشامل والعادل في اليمن لا يمكن أن يكتمل ما لم يسهم التفاهم الذي بادرت فيه الصين بين السعودية وإيران بتفكيك المليشيا الحوثية ونزع سلاحها، ليعود الأمن والاستقرار والحياة السياسية بأدواتها السلمية الآمنة".

وأضاف البيان، إن التحالف الوطني وفي ضوء المستجدات السياسية بالمنطقة ينظر بأمل كبير للدور الصيني وما نتج عنه من تفاهمات معلنة بين المملكة العربية السعودية وإيران، وأهمية هذا الدور في تجنيب المنطقة الصراع وعودة الأمن والسلام، على أساس من النوايا الصادقة.



واعرب التحالف السياسي عن أمله أن ينعكس هذا الدور والتفاهم على الملف اليمني عبر وقف سلوك إيران في دعم المليشيا الحوثية والانتقال لمرحلة احلال السلام بانهاء الانقلاب واستعادة الدولة وفقا للمرجعيات.



كما شدد على أهمية، إنهاء كل مظاهر الملشنة وانتشار السلاح ودعم مؤسسات الدولة وايجاد الضمانات اللازمة لحماية أمن وسلامة الملاحة والطاقة الدولية، وعدم تدخل إيران في الشئون الداخلية لليمن والدول الأخرى وإنهاء كل أدوات النفوذ والتوسع داخل المنطقة العربية.

