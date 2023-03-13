"غروندبرغ" يبحث في إيران أهمية دعم عملية سياسية جامعة لإنهاء النزاع باليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الإثنين، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أهمية بدء عملية سياسية جامعة في اليمن.



وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان، إن "غروندبرغ التقى خلال زيارته لإيران مع عبد اللهيان، وبكبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية، علي أصغر خاجي، وعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين".



وأضاف، أنه جرى مناقشة التطورات الأخيرة في اليمن وأهمية الدعم الإقليمي من أجل بدء عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء النزاع بشكل مستدام.



وأكد غروندبرغ خلال اجتماعاته على أهمية إنهاء النزاع في اليمن لتعزيز الأمن في المنطقة، وفق البيان.



وفق وقت سابق اليوم قالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، إن "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وعد الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) باستضافة مباحثات من شأنها وضع نهاية للأزمة في اليمن".



وأوضحت البعثة في تغريدة على "تويتر"، أن عبد اللهيان تقدم بالوعد المذكور إلى غوتيريش، خلال زيارة أجراها في وقت سابق، إلى جنيف.



في الساق أشار متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الإثنين، إلى أن الوضع في اليمن "على قائمة أولويات" طهران.



وجاءت تصريحات كنعاني في سياق إشادته بالدبلوماسية التي نتج عنها التوصل إلى اتفاق لاستئناف العلاقات الثنائية بين بلاده والسعودية.



وأضاف أن الاتفاق مع السعودية سيكون له تأثيرات "إقليمية إيجابية أخرى"، بما في ذلك العلاقات بين إيران والدول الأخرى.



والجمعة، أعلنت السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

