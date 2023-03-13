شكرا لبحثكم عن خبر مجلس القضاء الأعلى يعيّن رئيساً لنيابة استئناف سيئون وينتدب وكيلين لنيابتي يهر والحد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - إعلام المجلس

عقد مجلس القضاء الأعلى، اجتماعه الدوري، اليوم، في العاصمة عدن، برئاسة القاضي "محسن يحيى طالب" رئيس المجلس.

وفي مستهل الاجتماع وقف رئيس وأعضاء المجلس لقراءة الفاتحة على روح الفقيد القاضي "فهيم عبدالله محسن الحضرمي" عضو المحكمة العليا، عضو المجلس سابقاً.

كما اطّلع مجلس القضاء على التقرير المقدم من قبل رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي أحمد الأعوش، حول سير العمل في المحكمة العليا، وأشاد المجلس بالتقرير وسرعة إنجاز القضايا الواردة إليه.

ووافق المجلس على تعيين القاضي "محمد عوض بن علي الحاج" رئيساً لنيابة استئناف سيئون محافظة حضرموت، وكذا ندب القاضي عبدالرب عمر أحمد الصانبي وكيلاً لنيابة يهر الابتدائية، وكذا ندب القاضي سيف غالب يحيى الشبحي، وكيلاً لنيابة الحد الابتدائية محافظة لحج.

كما وافق المجلس على المذكرة المقدمة من رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن ترشيح القاضي "محمد قائد سالم حميدان"، عضواً بالنيابة الجزائية المتخصصة الابتدائية بمحافظة مأرب.

كما وافق المجلس على ندب عدد من أعضاء النيابة في نيابتي (المعلا و خور مكسر) الابتدائيتين في محافظة عدن.

وكلّف المجلس رؤساء المحاكم الابتدائية بتولي قضايا الأحداث في المناطق التي لا توجد فيها محاكم أحداث في المحافظات المحررة.

ووافق المجلس على طلب أحد القضاة بإحالته للتقاعد.

وكان مجلس القضاء قد استعرض في اجتماعه محضر جلسته السابق وأقره واتخذ ازاء ذلك عدد من المعالجات اللازمة الهادفة لرفع مستوى أداء السلطة القضائية.