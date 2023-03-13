شكرا لبحثكم عن خبر وزير الشباب والرياضة يناقش مع المعهد الديمقراطي الأمريكي (NDI) سبل إحلال السلام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

إعلام الوزارة

ناقش معالي وزير الشباب والرياضة، نايف صالح البكري، اليوم الإثنين، مع المدير المقيم للمعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي في اليمن، كنزة أقرطيط، أبعاد مخرجات هيئة التشاور والتصالح وسبل إحلال السلام في بلادنا، وأفاق الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة.

وأشاد البكري خلال اللقاء الذي عُقد بديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، بجهود المعهد الديمقراطي الأمريكي من أجل إحلال السلام في بلادنا، موقفه إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، وتطلعاته المشروعة في بناء دولة ديمقراطية عصرية يشارك فيها جميع اليمنيين".

وأكد، "حرص وزارة الشباب والرياضة عبر قطاعها الواسع من الشباب البالغ أكثر من (10) مليون شابًا وشابة، وفي إطار توجهاتها الحكومية من أجل دعم جهود السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل إنها الاقتتال في بلادنا، مبينًا إن لدى الوزارة خطة استراتيجية تمتد لـ (5) سنوات، وتعالج قضايا الشباب ورؤيتهم للمستقبل وكيفية المشاركة في تحقيق السلام العادل الذي نتطلع إليه".

واستعرض البكري، أهم "النشاطات والأعمال التي تقوم بها القطاعات المختلفة في الوزارة، من بينها قطاعي (الشباب) و (المرأة)، والمتضمنة الكثير من الجهود من أجل صرف الشباب عن الحروب والاقتتال، والاتجاه بهم نحو البناء والتنمية والرياضة والتعليم، باعتبار ذلك مرتكزًا هامًا في تطوّر المجتمعات ورقيّها".

من جانبها، شكرت المدير المقيم للمعهد الديمقراطي الأمريكي كنزة أقرطيط، "الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة وحرص قيادتها على إحلال السلام وتعزيز مفاهيم الحوار الديمقراطي، وبالعمل الشبابي الجبار الذي تقوم به الوزارة من أجل تنمية المهارات والقدرات الشبابية في مختلف المجالات".

وأبدت أقرطيط، "استعداد المعهد الديمقراطي، لتبني مشاريع شبابية وخلق شراكة فاعلة مع وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ برامج تدريبية وفعاليات متنوعة، خصوصا فيما يتعلق بقضايا الشباب وتطلعاتهم المستقبلية".

حضر اللقاء من الوزارة نسيم واصل، ومن المعهد الديمقراطي الأمريكي حسام الجعدني.