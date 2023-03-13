شكرا لبحثكم عن خبر وزيرا الشباب والرياضة والمياه والبيئة يناقشان سبل التنسيق والتعاون المشترك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

إعلام الوزارة

ناقش وزيرا الشباب والرياضة نايف صالح البكري، والمياه والبيئة م. توفيق الشرجبي، سبل التنسيق والتعاون المشارك فيما يخص تنفيذ برامج وفعاليات توعيه مشتركة تزامنًا مع أسبوع المياه والبيئة الذي تنظمه الوزارة في مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة من 12 وحتى 16 مارس الجاري.

وخلال اللقاء الذي عُقد بديوان عام وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة المؤقتة عدن، أكد البكري، على "أهمية التنسيق والتعاون بين وزارتي الشباب والرياضة ووزارة المياه والبيئة، سيّما في جوانب التوعية المتعلقة بترشيد المياه، والاستعانة بالشباب والرياضيين، لخلق حالة وعي عامة للحفاظ على المياه والبيئة في مجتمعنا".

وأشار، إلى إن "الوزارة ستسخر كافة إمكانياتها من أجل إنجاح برنامج أسبوع المياه والبيئة، وتعزيز صور العلاقة والتنسيق بين الوزارتين، من خلال إقامة بعض الفعاليات التوعوية، والتي تشمل سباقات الماراثون، والدراجات الهوائية وبعض المبادرات شبابية، لغرض التوعية فيما يتعلق بالحفاظ على المياه والبيئة ودور المجتمع في ذلك".

ووجه البكري، قطاع الرياضة بضرورة التجهيز والإعداد للمشاركة الفاعلة في أسبوع المياه وحماية البيئة ومناقشة ما يمكن عمله في هذا الاتجاه، مشيدًا بالجهود التي تبذلها قيادة وزارة المياه والبيئة من أجل الحفاظ على وصول المياه إلى منازل المواطنين بصورة منتظمة، واستمرار عمل مؤسستي (المياه والصرف الصحي)، و (الهيئة العامة لحماية البيئة)، رغم تداعيات الحرب الكارثية على هذه المؤسسات".

من جانبه، تطرق معالي وزير المياه والبيئة م. توفيق الشرجبي، إلى جملة التحديات البيئية التي تمثل مصدرا لشح المياه وتدهور الموارد الطبيعية المحدودة، بالإضافة إلى أثار التغيرات المناخية الحادة والمتصاعدة مع مرور الوقت والتي من شأنها ألحاق الضر بـ (النظم والموارد البيئية)، والأسهام في تفاقم الوضع الإنساني الحرج الذي تعيشه البلاد".

وأشار الشرجبي، إلى "أهمية تكاتف الجهود والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية الأخرى، من أجل وضع سياسات تكاملية تتضمن المعالجات والتدابير اللازمة ورفع مستوى الوعي البيئي للتخفيف من التدهور المتسارع للنظم البيئية واستنزاف الموارد المائية والثروات الطبيعية".

وتابع، نتطلع والأخوة في وزارة الشباب والرياضة، إلى خلق حالة وعي لدى المجتمع وبما يسهم في معالجة الكثير من القضايا والتحديات العالقة، من خلال نشر الوعي العام بأهمية العمل الأهلي والفردي التطوعي في خدمة البيئة، ومشاركة الشباب والرياضيين في ذلك".

حضر اللقاء وكيل وزارة الشباب والرياضة د. عزام خليفة، ووكيل قطاع الرياضة خالد الخليفي، ووكيل قطاع المشاريع محسن بيبك، ووكيل قطاع الشباب د. منير مانع لمع، ومدير عام الإدارة العامة للإعلام شكري حسين، ومدير عام التدريب والتأهيل سعد العمري، ومن جانب وزارة المياه والبيئة، مدير المؤسسة المحلية للمياه في عدن م. محمد باخبيره، ومدير عام مكتب الوزير أسامه المخلافي، ومدير عام الإعلام مروان الحميري.