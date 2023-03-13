شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القضاء الأعلى يعزّي في وفاة القاضي "فهيم الحضرمي" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بعث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي "محسن يحيى طالب" برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي "فهيم عبدالله محسن الحضرمي" عضو المحكمة العليا، الذي انتقل إلى جوار ربه مساء أمس الأحد في العاصمة المصرية القاهرة.

وعبر رئيس مجلس القضاء في البرقيه عن خالص تعازيه وعظيم مواساته إلى نجل الفقيد (محمد) وكافة أسرته، ومشاطرته لهم أحزانهم في هذا المُصاب الأليم، مؤكداً أن السلطة القضائية خسرت برحيله هامة قضائية وإنسانية ونضالية لا تعوض.

وأشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى، بالجهود التي بذلها القاضي الحضرمي، خلال مرحلة عمله في القضاء، حيث يعد أحد أبرز رجال القضاء الذين قدموا جل جهدهم في سبيل تحقيق العداله وسيادة القانون.

وأضاف رئيس المجلس، :"نودع فقيدنا اليوم، ولكنه باقٖ أبداً في الوجدان وفي ذاكرتنا الوطنية رجل دولة بامتياز، لم يكن مروره عادياً بل ترك بصمات لا تُمحى، وسيسجلها التاريخ بتقدير واعتزاز".

واختتم رئيس مجلس القضاء برقية العزاء بالابتهال للمولى القدير، أن يتغمده الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وكافة اسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.