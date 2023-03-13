شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انطلاق مسابقة "هاكاثون" إدارة المالية العامة في اليمن بتمويل دولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انطلقت في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم، مسابقة هاكاثون إدارة المالية العامة في اليمن 2023م، بتمويل من صندوق النقد الدولي وبيل وميليندا غيتس.

وتهدف المسابقة التي تستمر يومين بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية وصندوق النقد الدولي وعدد من الجهات الدولية المعنية، إلى دعم جهود وزارة المالية في تبني ممارسات تنظيمية جيدة في كافة مجالات إدارة المال العام.

ويتنافس في المسابقة عدد من المواهب والمبتكرين المحليين والدوليين في مجال تكنولوجيا المعلومات، على إيجاد نظام تقني آمن ومناسب دون الاتصال بخدمة الانترنت يتضمن الحلول المثلى لتسهيل عملية جمع ونقل البيانات وتبادل المعلومات المالية بين وزارة المالية ووحدات الإنفاق العام.

ويتخلل المسابقة، استعراض نظرة عامة حول الهاكاثون والأهداف والتوقعات المرجوة، والتحديات والمشكلات القائمة والمساعدات المطلوبة خصوصا في البنية التحتية للتقنيات التكنولوجية الحديثة، ونماذج أولية للحلول التقنية والرقمية المقترحة، وتقرير لجنة التحكيم حول النماذج الأولية المقدمة من المتنافسين الموهوبين والمبتكرين المحليين والدوليين المشاركين في المسابقة.