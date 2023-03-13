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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث سفير اليمن في الدوحة راجح بادي اليوم مع وزير الشباب والرياضة القطري صلاح العلي، تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الشباب والرياضة.

بادي يبحث مع وزير الشباب والرياضة القطري التعاون بين البلدين

ونوه السفير بالنجاحات القطرية في المجال الرياضي، والتي كان آخرها الاستضافة المتميزة لمونديال كأس العالم ٢٠٢٢.

وعبر عن تقدير اليمن لدولة قطر حكومة وشعبا، على كل الجهود والدعم الذي قدمته وتقدمه للرياضة اليمنية في مختلف الألعاب.

من جانبه، أكد وزير الرياضة القطري دعمه لكافة المقترحات والأفكار التي تخدم الشباب والرياضيين اليمنيين في مختلف المجالات وترحيب بلاده بالمنتخبات والأندية الرياضية اليمنية، التي حققت نتائج لافتة خلال السنوات الأخيرة بالرغم من الظروف التي تعيشها اليمن.

وختم بالقول " نجدد دعمنا الدائم للشباب اليمني، وللرياضيين في مختلف الألعاب، وسنعمل بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة اليمنية على دعم كافة الجهود التي تستهدف الارتقاء بالرياضة هناك".