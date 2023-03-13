شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. وفاة المعمر الشبواني صاحب القرنين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي أمس الأحد المعمِّر اليمني، علي عنتر، الملقب بـ"ذي القرنين"، والمنتمي لمحافظة الجوف (شرق العاصمة صنعاء) عن عمر 140 عامًا، وفق تقديرات، جراء إقدام أقاربه ببتر قرنيه دون جراحة طبية.

أحد المقربين منه بمنطقة برط المراشي في الجوف، قال إن قطع قرنيه، بطريقة الكي بالنار البدائية، ضاعف من معاناته، وأدى إلى وفاته، لافتًا أن القرنين بدآ الظهور بعد تجاوزه سن المائة عام، قبل استمرارها في النمو والتدلي دائريًا من مقدمة رأسه على خديه حتى محاذاة فمه.

عاصر ذو القرنين ثلاثة قرون شهد خلالها أحداث الربع الأخير من القرن التاسع عشر، وكامل أحداث القرن العشرين وصولًا إلى الربع الأول من القرن الحالي، وظل يتمتع بصحة جيدة وذاكرة قوية، قبل أن تبدأ صحته بالتدهور منذ ثلاثة أعوام.

| #عدن_الغد