شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس النواب يشارك في أعمال الدورة الـ 211 للمجلس الحاكم في البحرين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شارك رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، الأحد، على رأس وفد برلماني لبلادنا، في أعمال الدورة الـ 211 للمجلس الحاكم المنعقدة في مملكة البحرين خلال الفترة من 11 وحتى 15 مارس الجاري بمشاركة رؤوساء البرلمانات ورؤوساء الوفود المشاركة.

وجرى خلال الإجتماع، مناقشة جدول الأعمال وإقراره، حيث تم إختيار رئيس مجلس النواب البحريني أحمد سلمان المسلم، رئيسًا للجمعية العامة الـ146.

كم تم إلقاء عدة كلمات من قبل رؤوساء البرلمانات رؤوساء الوفود تطرقت في مجملها إلى تعزيز العمل البرلماني المشترك.

كما التقى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني والوفد المرافق له، رئيس مجلس الشورى في مملكة البحرين علي بن صالح الصالح، على هامش اجتماع الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي.

و عبر رئيس المجلس، عن سعادته بهذا اللقاء وبتواجده والوفد المرافق له، في مملكة البحرين التي يكن لها وملكها وشعبها كل الاحترام والتقدير ولها مكانة في قلوب اليمنيين..معبرًا في ذات السياق عن الشكر والثناء للرعاية التي يتلقاها اليمنيين في البحرين والمواقف المشرفة والإيجابية..ناقلا ًهذه المشاعر لجلالة الملك وولي عهده..مثمنًا مواقف مملكة البحرين من خلال مشاركتها فى تحالف دعم الشرعية ودورها على المستوى الدولي..متمنيًا أن يتم عمل شيء من أجل اليمن من خلال الاتفاق السعودي الايراني في ظل هذا الأفق المسدود، كون الحوثي يشترط شروط تعجيزية.

من جانبه عبر رئيس مجلس الشورى البحريني، عن سعادته بهذا اللقاء وعن اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وبالمستويات الرفيعة التي وصلت إليها العلاقات اليمنية-البحرينية، والتي تترجم الحرص الكبير، والاهتمام المتواصل على النهوض بمسارات العمل المشترك، والدفع نحو تحقيق مزيدٍ من النماء والتقدم للبلدين والشعبين الشقيقين..مشيرًا أن مايجري في اليمن يدمي القلوب..مؤكدًا دعم بلاده الراسخ للشرعية الدستورية والتنسيق الوثيق بين البلدين الشقيقين في مختلف المحافل الاقليمية والدولية..متمنيًا ان تعود اليمن آمنه ومستقرة.

كما تطرق اللقاء، إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون بين مجلس النواب اليمني ومجلس الشورى البحريني، وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية والدبلوماسية البرلمانية، وتنسيق المواقف لا سيما في المحافل الدولية، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء أعضاء مجلس النواب، حميد الأحمر، ومحمد الزويدي، ومنصور الحنق.

وفي ووقت سابق شارك رئيسا مجلسي النواب والشورى، الشيخ سلطان البركاني، والدكتور أحمد عبيد بن دغر، في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.

ناقش المؤتمر الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى، المهندس وحي أمان، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، عبدالوهاب معوضه، ومهدي عبدالسلام، وعلوي الباشا، والأمين العام لمجلس الشورى عبده مغلس، الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول مشكلة الأمن الغذائي، تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، والتي سترفع إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة.

كما ناقش المؤتمر أبرز التحديات التي تضمنتها الوثيقة والتي تواجه الأمة العربية في هذا الملف المحوري والهام؛ الأمن الغذائي العربي، والتوصيات المقترحة التي يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة الأمن الغذائي العربي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب لإيجاد بنية تشريعية متطورة من أجل نظام غذائي عربي أكثر استدامة ومرونة.

وخلال المؤتمر القى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، كلمة وفد بلادنا، ناقلًا للحضور تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشيدًا ما يبذله رئيس البرلمان العربي وتبذله الأمانة العامة للبرلمان من جهود متواصلة سعيًا نحو منبرٍ برلمانيٍ عربيٍ يمثل رابطًا أخويًا قوميًا شورويًا يجمع ممثلي الأمة، ويسمح لهم بمناقشة قضايًا وأحوال الوطن العربي وشعوبه، متطلعين نحو غد أفضل، لأمة تعصف بها الأقدار، وتتناولتها الخطوب.

ووضع الدكتور بن دغر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية على اخر التطورات على الساحة الوطنية مشيرًا إلى ان بلادنا تعيش منذ فبراير العام الماضي حالة من اللَّاحرب واللَّاسلم، ذلك أن الحوثيين قد قبلوا بالهدنة شكلًا وتجاوزوها بممارسات إجرامية كلما عنَّ لهم ذلك عملًا، إختراقات على كل الجبهات، واعتداءً على أصحاب الرأي والمناهضين لسلطتهم، أو كلما أبدت إيران رغبة في تحريك ورقة اليمن ضدًا عن أمن المنطقة واستقرارها.. موكدًا أن إيران خطرٌ داهمٌ يهدد كيان الأمة، وسيبقى كذلك ما دام تمكن الإيرانيون من اختراق النسيج الاجتماعي لأي مجتمع عربي.

واشار الدكتور بن دغر، أن الانقلاب الحوثي أضعف من قدرات اليمن الانتاجية، فانخفض الانتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني وكذلك السمكي، لقد تأثرت بذلك مداخيل الغالبية من المواطنين، بل انتقلت بعض الفئات من حالة الكفاف لحالة الفقر المدقع، ضاعف من الأثر السلبي لأزمة الغذاء في اليمن جائحة كورونا، وأصبح وصول المواد الغذائية إلى الموانئ اليمنية بعد حرب أوكرانيا مشكلة قائمة بذاتها.

كما القيت عدة كلمات من قبل رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، ورئيس برلمان عموم افريقيا، تشيف فورتين شارومبيرا، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ورؤساء البرلمانات رؤساء الوفود، تطرقت في مجملها إلى، أهمية انعقاد المؤتمر في الفترة الراهنة التي تأتي في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، معبرين عن تعازيهم الخالصة وتضامنهم الكامل مع الأشقاء في سوريا وتركيا نتيجة الكارثة المأساوية التي تعرضوا لها جراء الزلزال المدمر الذي أدى إلى آلاف القتلى والجرحى، وتوجيه نداء عاجل إلى الدول والأمم المتحدة لسرعة تقديم المساعدات اللازمة لإغاثة الشعبين السوري والتركي.

وأكد المجتمعون على أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في تطوير العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات، وتعزيز وتنسيق آليات العمل البرلماني بصورة عاجلة وتوحيد المواقف تجاه مختلف قضايا أمتنا العربية المشتركة، والتصدي للتحديات الخطيرة التي تواجهها، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وفي ختام المؤتمر صدر عن الاجتماع بيانًا بشأن التطورات الخطيرة والمصيرية التي تتعرض لها فلسطين والقدس وجميع الاراضي الفلسطينية المحتلة، وبيانًا بشأن رفض الاساءة إلى الدين الاسلامي والمطالبة بإطار قانوني دولي يجرم ازدراء الأديان ومعاقبة مرتكبيها.