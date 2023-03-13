إب..مسلحون حوثيون يعتدون بالضرب على مُسن ويودعونه السجن

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتدى مسلحون حوثيون بالضرب والشتم على مسن في مديرية العدين، غربي إب (وسط اليمن)، وأودعوه سجنا تابعا للمليشيا في المديرية.



وأفاد سكان محليون، أن مسلحا حوثيا يُدعى "مجاهد الحداد" اعتدى رفقة مسلحين بالضرب والشتم على مواطن سبعيني يُدعى (عبده علي أحمد حسن) في منطقة السارة بمديرية العدين، إثر خلافات بينهما.



وأضافوا أن المسلح الحوثي أقدم على شتم المواطن المسن بأقذع الألفاظ كما هدده بطرده من منزله وتفجيره.



وتداول ناشطون تسجيلا للمسن وهو يشرح الاعتداءات التي طالته من المسلحين الحوثيين، وعقب ذلك قام المدعو "الحداد" بسجن المواطن المُسن في أحد معتقلات المليشيا بمديرية العدين.



ويتعرض المدنيون في عموم مديريات المحافظة لانتهاكات واسعة من قبل عناصر وقيادات مليشيا الحوثي الإرهابية التي تُحكم قضتها على المحافظة منذ أكثر من ثماني سنوات.

