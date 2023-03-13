لحج.. قوات الانتقالي تختطف أحد مشايخ الصبيحة بعد مداهمة منزله

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت قوات المجلس الانتقالي في محافظة لحج (جنوبي اليمن) أحد وجاهات قبائل الصبيحة بعد مداهمة منزله في مديرية تبن مركز المحافظة فجر الأحد.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن قوة عسكرية تتبع المجلس الانتقالي حاصرت منزل الشيخ صدام البوكري في منطقة صبر الفيوش بمديرية تبن قبل اقتحامه وترويع أسرته وأطفاله.



وأضافت أنه تم مداهمة المنزل واقتياد البوكري إلى معسكر اللواء الخامس دون مسوغ قانوني.



وأشارت إلى أن وساطات من قبائل الصبيحة بدأت بالتحرك ومتابعة قيادات قوات المجلس الانتقالي وذلك لتحاشي وقوع اي صدام مسلح جراء اختطاف الشيخ القبلي.



يشار إلى أن قبائل الصبيحة سبق أن اصطدمت مع قوات المجلس الانتقالي في محافظتي لحج وعدن وذلك ردا على انتهاكات الأخيرة بحق أبناء الصبيحة والتي تجاوزت الاختطاف واقتحام المنازل لحد التصفية والاعدام الميداني.

