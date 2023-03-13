شكرا لبحثكم عن خبر عاجل.. العثور على القاضي فهيم الحضرمي متوفيا بشقته في مصر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عثر على رئيس محكمة الاستئناف بعدن،سلبقا، متوفيا بشقته في القاهرة.

وقالت مصادر بانه عثر على رئيس محكمة الاستئناف بمدينة #عدن القاضي/فهيم الحضرمي متوفيا في شقته بالعاصمة المصرية القاهرة.

بحسب المصادر فانه تم قرع باب منزل القاضي فهيم الا انه لم يفتح وتم الاستعانة باحد الاشخاص لديه نسخة من مفتاح الشقة ليتم الدخول اليها والعثور عليه متوفي ومرمي بالأرض.

ولم يقدم المصدر اية تفاصيل اخرى حول اسباب وفاته حتى لحظة كتابة الخبر