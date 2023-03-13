بالتزامن مع مفاوضات جنيف.. الحوثيون يحاكمون الصحفيين ويصدرون قرارًا بإعدام وسجن آخرين



عمدت مليشيا الحوثي إلى عقد جلسة محاكمة جديدة، الأحد، للصحفيين الأربعة المختطفين في سجونها والتي أصدرت بحقهم حكماً سابقاً قضى بالإعدام في حقهم.



وتأتي جلسة المحاكمة للصحفيين الأربعة، وهم "عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري وأكرم الوليدي، وحارث حميد" تأتي في ظل المفاوضات الجارية والتي بدأت السبت بين وفدي الحكومة الشرعية والمليشيا في العاصمة السويسرية جنيف.



وأوضحت مصادر حقوقية، أن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة، التابعة للمليشيا عقدت الجلسة، والتي حضرها ممثل النيابة وفريق الدفاع، ولم يتم إحضار الصحفيين.



ووفقاً للمصادر فقد انتهت المحاكمة بأمر تنفيذ قرار الجلسة السابقة والذي قضى بتكليف النيابة بمخاطبة اللجنة العليا لشؤون الأسرى الحوثية للإفادة عن مصير الصحفيين، كما أجلت جلساتها إلى الثلاثاء المقبل الرابع عشر من هذا الشهر.



إلى ذلك كشفت المصادر بأن المليشيا، وفي المحكمة ذاتها عقدت جلسة أخرى، خصصت لمحاكمة 13 مختطفاً وأصدرت بحقهم أحكاماً تقضي بإعدام 3 مختطفين، والسجن للمتبقين لفترات متفاوتة.



وذكرت أن الشعبة الجزائية الاستئنافية الحوثية، أصدرت حكمها الجائر واللاقانوني بحق كل من " أحمد عبدالله القطاع" (٨ سنوات سجن)، وفؤاد نعمان العواضي (٨ سنوات سجن)، ونبيل محمد السيداوي (٨ سنوات سجن)، وفهد عبدالله السلامي (إعدام)، ومنصور منصور الفقية (٧ سنوات سجن)، وعصام ثابت ردمان (٨ سنوات سجن).



كما حكمت على المختطفين "صادق محمد المجيدي (إعدام)، ومحدني علي المحدني (٧ سنوات سجن)، وحبيب يحيى العديني (٥ سنوات سحن)، ومحمد عبده الحرازي (٧ سنوات سجن)، ومختار عبدالله الجبلي (٧ سنوات سجن).



وقالت المصادر إن محكمة الحوثيين، قضت بإعدام المختطف "خالد احمد العلفي" بعد التبادل به في الصفقة الأممية أكتوبر ٢٠٢٠ م، بينما حكمت على المختطف "عصام محمد الزنداني، بالسجن ٧ سنوات بعد التبادل به في الصفقة نفسها.



يذكر أن جلسة مفاوضات عقدت لأول مرة منذ آخر صفقة تبادل في العام 2020، عقدت في جنيف برعاية وتيسير من المبعوث الأممي إلى اليمن.