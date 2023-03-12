صنعاء.. مليشيا الحوثي تستولي على أموال الخطوط اليمنية تمهيدا لإنشاء شركة طيران خاصة

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت مصادر مطلعة، الأحد، بأن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على إيرادات شركة الخطوط الجوية اليمنية في حساباتها بصنعاء، في حين نفت الشراكة مزاعم المليشيا بوقف الرحلات إلى صنعاء.



وقالت "منصة إيجاز"، إن "مليشيات الحوثي استولت على حسابات شركة الخطوط الجوية في البنوك تمهيدا للسيطرة على أصول ومقدرات الشركة في صنعاء لإنشاء شركة للطيران تتبع المليشيا".



وأشارت المنصة -نقلا عن مصادرها-، إلى أن مليشيا الحوثي تخطط لإنشاء شركة بالشراكة مع شخصيات أخرى في سلطنة عمان.

وكانت مليشيا الحوثي قد شنت هجوما شديدا على شركة الخطوط الجوية اليمنية نهاية الأسبوع الماضي، وحمل الشركة مسؤولية عدم وجود وجهات جديدة للرحلات من مطار صنعاء.



بدورها، نفت شركة الخطوط الجوية اليمنية تلك الاتهامات، ولم تعلق على الأخبار التي تتحدث عن سيطر الحوثي عليها.



وقال نائب المدير العام للشؤون التجارية في الشركة محسن حيدرة، أن الأخبار المتداولة في المواقع الإخبارية والالكترونية والصحف بخصوص رفض الخطوط الجوية اليمنية تشغيل رحلات إلى مطار صنعاء، غير دقيقة نهائيا.



وأوضح حيدرة في تصريح نشرته صفحة الشركة في "فيسبوك"، أن اليمنية ليست لها علاقه أبداً في عملية التصاريح، وأن الجهة المخولة بمنح التصاريح مسنودة إلى قيادة التحالف العربي والحكومة الشرعية.



كما أكد استعداد الخطوط الجوية اليمنية التام والكامل لتشغيل رحلات جوية من وإلى صنعاء وأي منطقة في اليمن دون استثناء.



وعلى مدى السنوات السابقة سيطرت مليشيا الحوثي على جميع المؤسسات الإيرادية وأعاد بنائها على شكل شركات ومؤسسات انفصالية تتبع عائلة الجماعة التابعة لإيران.

