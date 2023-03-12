حالتها حرجة للغاية.. إصابة امرأة مسنة برصاص قناصة مليشيات الحوثي الإرهابية شرقي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيبت امرأة يمنية مسنة، الأحد، برصاص قناص مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران شرقي مدينة تعز جنوب غربي اليمن.



وقالت مصادر حقوقية، إن "المواطنة المسنة قبول احمد الحاج (70 عاما) أصيبت ظهر اليوم برصاص قناص مليشيا الحوثي ‎في منطقة الشقب ‎بمديرية صبر الموادم شرقي ‎تعز".



وذكرت أن رصاصة قناص المليشيا اخترقت شمال صدر المسنة قبول، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات مدينة تعز وحالتها حرجة للغاية.



وأدانت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان استهداف قناصة الحوثي للمواطنة قبول، مؤكدة أن استمرار مثل هذه الانتهاكات لا يخدم سير المباحثات المنعقدة في جنيف (بشأن تبادل الأسرى والمختطفين).



يشار إلى أن "قبول" هي والدة الشابة "دليلة" التي أصيبت قبل سنوات بانفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي جوار خزان ماء المنزل ما أدى إلى بتر طرفيها السلفيين.

