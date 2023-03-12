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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وزير النفط والمعادن الدكتور سعيدالشماسي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع السفير الفرنسي لدى بلادنا جان ماري صفا، اوجه التعاون والشراكة الاقتصادية والاستثمارية في القطاعات النفطية.

وزير النفط يبحث مع السفير الفرنسي اوجه الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

وقدم وزير النفط والمعادن، شرحًا عن ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية للبلاد نتيجة استهداف المليشيات الحوثية الارهابية المنشآت النفطية ومنع تصدير النفط إلى جانب الاجراءات المترتبة لمعالجة هذا الاشكالية..مشيرًا إلى النتائج الايجابية التي توصلت اليها الحكومية اليمنية والأمم المتحدة بشأن خزان "صافر" وقرب طي صفحة خطر التداعيات الكارثية الناجمة على الملاحة والبيئة البحرية.

وثمن الوزير الشماسي، مواقف الحكومة الفرنسية الداعمة لأمن واستقرار اليمن خلال الأزمة التي تمر بها..مشيرًا إلى ان الجانب الفرنسي يعد شريكًا استراتيجيًا في قطاعات النفط والغاز..مجددًا الدعوة لعودة الشركات الفرنسية بالاستثمار في اليمن والعمل في مختلف القطاعات الانتاجية.

من جانبه أشار السفير الفرنسي، إلى اهتمام الحكومة الفرنسية في تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين وموقف بلاده الثابت في دعم الحكومة والشعب اليمني خلال هذه المرحلة الصعبة التي تشهدها اليمن.

وفي سياق اخر، وقعت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ممثلة بالمهندس أحمد يماني، والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية ممثلة بالمدير العام التنفيذي الدكتور عبدالله عمير،اليوم، بعدن، مذكرة تفاهم تهدف إلى تكامل الأعمال المشتركة بين هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية بالجوانب الفنية والمعلوماتية والدور الاستثماري والتجاري لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص بمجالات المعادن.

وأكد الوزير الشماسي، بان مذكرة التفاهم تأتي في اطار اهتمام القيادة السياسية ببرنامج وخطط الوزارة لتوحيد الجهود بين وحدات الوزارة للرفع من مستوى ادائها وتعزيز سبل التعاون والتنسيق المشترك..موجهًا بضرورة مضاعفة الجهود لتطوير الأعمال بقطاع التعدين ووضع الخطط والبرامج الاستثمارية والترويج لها واستغلال الثروات الواعدة التي تحويها بلادنا بمجال المعادن.

