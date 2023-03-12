شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل وزارة الداخلية يبحث مع منسق الشؤون الانسانية تعزيز آليات التنسيق والتعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي، تعزيز آليات التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الداخلية والمنظمات الأممية.

وثمن وكيل وزارة الداخلية، جهود طواقم الأمم المتحدة العاملة في اليمن..مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات لما من شأنه تمكين طواقم الأمم المتحدة من القيام بمهامه وأدواره الإنسانية في كافة محافظات الجمهورية..مستعرضًا الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية الإرهابية بحق المدنيين..مشددًا على ضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه تلك الجرائم.

من جانبه استعرض المسؤول الاممي، جهود منظمات الأمم المتحدة المقدمة لمساعدة المدنيين والنازحين في اليمن.. مثمنًا جهود قيادة وزارة الداخلية وتعاونها مع طواقم الأمم المتحدة.

