شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العميد طارق صالح يؤكد على أهمية استكمال كافة الترتيبات لعمل مؤسسة موانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكد عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق محمد عبدالله صالح، على أهمية الإسراع في استكمال كافة الترتيبات لعمل مؤسسة مؤسسة موانئ البحر الأحمر، لتقوم بدورها المنوط على أكمل وجه، لا سيما في ميناء المخا الذي يُعد أحد أهم الموانئ اليمنية على البحر الأحمر، والذي يشهد عمليات تطوير لرفع كفاءته على مستوى تعزيز نشاط الملاحة والنقل البحري.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، رئيس مجلس الإدارة- المدير التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الاحمر، القبطان بسام السندي، ونائبيه محمد صبر والدكتور عبدالملك الشرعبي.

واستمع العميد طارق صالح، إلى شرح من قيادات مؤسسة موانئ البحر الأحمر حول مستوى الاستعداد والأنشطة والخطط التي بحوزة المؤسسة، للعمل عليها خلال الفترة المقبلة بعد حصولها على المسوغات القانونية للقيام بمهامها بموجب قرار رئيس الوزراء رقم ٣ للعام ٢٠٢٣م.

وأكد العميد طارق صالح، على ضرورة أن تضطلع المؤسسة بدور فاعل في نسج شراكات استثمارية محلية وإقليمية تساهم في تطوير أنشطة الملاحة في اليمن، وتجذب الشركات الاستثمارية في هذا المجال للاستفادة من التسهيلات والخدمات التي سيوفرها ميناء المخا عقب استكمال الأنشطة التطويرية فيه، وتعزيز ريادة الميناء وإعادته إلى واجهة الصدارة كما كان في الماضي وأفضل.

ولفت عضو مجلس القيادة الرئاسي، إلى أهمية صياغة خطط مرحلية ومتوسطة وبعيدة المدى، تهدف بالمحصلة إلى تطوير الأنشطة الملاحية في نطاق اختصاص المؤسسة في كافة الموانئ اليمنية الواقعة في البحر الأحمر، وتنظيم الأنشطة والمهام فيها.