تعز.. إجراء أكثر من ألف عملية قلب مفتوح وأوعية دموية خلال العام الماضي

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن مكتب الصحة بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، الأحد، إجراء أكثر من ألف عملية قلب مفتوح وأوعية دموية في المحافظة خلال العام الماضي.



وذكر مكتب التثقيف والإعلام الصحي، في إحصائية له، أن مركز القلب والأوعية الدموية بالمحافظة أجرى ثلاثمائة و59 عملية قلب مفتوح خلال العام الماضي 2022، إضافة إلى سبعمائة و83 عملية أوعية دموية.



يُشار إلى أن المركز المكون من خمسة طوابق وبسعة 90 سريراً، افتتح في منتصف نوفمبر من العام 2021 بعد تجهيزه وفق أفضل المواصفات الطبية وتزويده بالمعدات والأجهزة الطبية الحديثة بدعم من السلطة المحلية وجهات ومنظمات أخرى داعمة محلية وخارجية.

