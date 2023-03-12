شكرا لبحثكم عن خبر السعودية: عقوبة تدنيس العلم الحبس لمدة سنة وغرامة 3 آلاف ريال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أقرت السعودية في يوم العلم الوطني الموافق لـ11 من مارس عقوبة تدنيس العلم التي تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة 3 آلاف ريال، أو إحدى العقوبتين.

وأشار "الأمن العام" في المملكة العربية السعودية إلى أن كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأي طريقة كانت العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتقاراً لسلطة الحكومة أو لتلك الدول وكان ذلك علنا أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور، فإنه في هذه الحالة يستحق العقوبة المنصوص عليها.

هذا واحتفلت المملكة يوم السبت 11 مارس 2023 بيوم العلم الوطني، للمرة الأولى بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرا ملكيا بأن يكون هذا اليوم هو "يوم العلم".

ويُطابق العلم الملكي العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا مِنه المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة.