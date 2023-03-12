شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. قيادي حوثي وعصابته يتهجموا بالسلاح على منزل رجل مسن ويلتفظ عليه بألفاظ نابيه (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون يمنيون مقطع مرئي " فيديو" , يظهر فيه قيادي حوثي ومرافقيه وهم يتهجمون على مسن في إحدى قرى محافظة إب .

وأطلع المشهد ي اليوم السبت على المقطع يظهر فيه القيادي مجاهد الحداد واثنين من مرافقيه وهو يتهجم على منزل رجل مسن في إحدى قرى إب .

وهدد الحداد المسن محاولا اقتحام منزله في إحدى قرى محافظة إب ومتلفظا عليه بالفاظ نابية مستغلا نفوذه في صفوف المليشيا الحوثية .

وبحسب أقارب المسن فإن القيادي الحوثي قام بعمل بلاغات كيدية في وقد سابق في إدارة الأمن بالمنطقة وسط تزايد الشكاوي من المواطنين من استغلال القيادات الحوثية لنفودهم ونهب وسلب حقوق المواطنين بعد إجبارهم بالتنازال عن حقوقهم بقوة السلاح .

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