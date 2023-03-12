شكرا لبحثكم عن خبر وفاة حالة جديدة بالحصبة بعد منع اللقاح والصحة العالمية تنشر خارطة الأوبئة المرعبة باليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفيت امس السبت بقرية المرخام بمديرية المحابشة بمحافظة حجة حالة جديدة متأثرة بمضاعفات الحصبة المائية .

وقالت مصادر محلية رصدها المشهد ي أن طفلا توفي في قرية المرخام بمديرية المحابشة بمحافظة حجة والتي تعد حالة جديدة متأثرة بمضاعفات الحصبة المائية .

وأكدت المصادر أن المحافظة نفسها شهدت أكثر من 20 حالة وفاة بعد منع المليشيا ة دخول وعدم تخزين اللقاحات الموجودة بشكل جيد من أجل إثبات نظرية حسين الحوثي والتي تحذر من خطورة اللقاحات كونها تحتوي على مواد محرمة وتم تصنيعها من قبل المسيحيين واليهود ! .

هذا ونشرت منظمة الصحة العالمية خارطة بانتشار الأوبئة في اليمن والناتجة عن عدم إدخال اللقاحات او التعمد في تخزينها الغير جيد من أجل قتل الشعب اليمني بالأمراض والفقر والمجاعة والجهل .

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