أستاذ طب سعودي يكشف الفوائد السبع ”للصوم المتقطع” منها تحسين النشاط الجسمي

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف أستاذ طب سعودي عن فوائد صحية يستفيدها الجسم نتيجة للصوم المتقطع. وذكر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات فهد الخضيري، 7 فوائد منها، تحسين الصحة وجودة الحياة والنوم، وتخفيف الوزن، وتحسين النشاط الجسمي. ومن ضمن فوائد الصوم المتقطع حسبما ذكر الخضيري، في تغريدة على تويتر، رصدها "المشهد اليمني"، رفع المناعة ومقاومة الأمراض، وتدعيم الوظائف الحيوية، تحسين البشرة والشعر، والتخلّص من الخلايا الهرمة والتالفة من خلال هضم وتكسير الخلايا ذات الخلل الجيني أو المريضة. وأضاف بأن التخلص من الخلايا الهرمة والتالفة يعد سببا لطول العمر والصحة الدائمة بشرط تجنب التدخين والخمر.

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