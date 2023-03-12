شكرا لبحثكم عن خبر في مجلس قات بإب.. انفجار قنبلة يدوية ”بالخطأ” يوقع إصابات حرجة ونقل المصابين للمستشفى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سقط 7 أشخاص جرحى بإصابات مختلفة بعضهم في حالة حرجة، جراء انفجار قنبلة يدوية بالخطأ أثناء جلسة مقيل في محافطة إب الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي.

وأفاد مصدر محلي لـ "المشهد اليمني" اليوم السبت، بأن الانفجار وقع في قرية المجعارة، التابعة لمديرية المشنة، بمدينة إب، مركز المحافظة، أثناء جلسة مقيل لعدد من المواطنين.

ولفت المصدر إلى أن قرابة 3 أشخاص حالاتهم حرجة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

الجدير بالذكر، أن محافظة إب تشهد حالة انفلات أمني كبيرة، ومتعمدة من قبل مليشيات الحوثي، التي تسيطر عليها منذ سنوات.