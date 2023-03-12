شكرا لبحثكم عن خبر سياسي إماراتي يكشف عن أهم بند في الاتفاق بين السعودية وإيران يخص اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أكد أكاديمي إماراتي، أن أهم ما ورد في بنود الاتفاق السعودي الي بعودة العلاقات، هو البند الخاص ب.
وقال أستاذ العلوم السياسية في ، عبدالخالق عبدالله، إن "رعاية الصين لاتفاق بين وايران اليوم لا تعني بالضرورة تراجع امريكا وتقدم الصين في المنطقة".
وأضاف عبدالله، في تغريدة على تويتر، رصدها : "كذلك قد يتضمن الاتفاق بندا يلزم ايران وقف إرسال اسلحة الى وهو مطلب لا مساومة عليه".
وجدد الأكاديمي الإماراتي التحذير من خطر إيران، قائلًا: "لكن ستظل ايران اكبر واخطر تهديد لاستقرار المنطقة وامن الخليج العربي بهذا الاتفاق أو بدونه".
واتفقت طهران والرياض، على عودة العلاقات وتبادل السفراء بين البلدين، وإنهاء التوتر، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
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