شكرا لبحثكم عن خبر تنبيه للنساء.. مستشارة أسرية سعودية تكشف ماذا يحصل للرجل المتزوج بعد سن الأربعين " فيديو " والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مستشارة سعودية في التطوير الأسري، خلال لقاء على برنامج "سيدتي"، على قناة "روتانا خليجي" عن تغيرات يعيشها الرجل المتزوج بعد بلوغه .

وقالت الدكتورة رانيا رجب، إن الزوج بعد سن الأربعين يعود إلى سن العشرين في مشاعره واضطراباته، ويحتاج إلى التجدد وفهم زوجته له، لأن ذلك العمر يجعل الإنسان أكثر وعيا باحتياجاته.

وأضافت المستشارة في حديثها الذي تابعه "" أن الزوجة عليها الاعتراف لزوجها لو أخطأت ولا مانع من ذلك.

وأشارت إلى أهمية وضع المرأة لنفسها خطوطا حمراء، لا تتجاوزها وقوانين وحدود الحلال والحرام، وتلتزم بها.