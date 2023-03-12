شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نزيف يتواصل.. اعتراف حوثي بمقتل 10 قيادات عسكرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعترفت مليشيات الحوثي الإرهابية، السبت، بمقتل 10 قيادات عسكرية في جبهات القتال مع قوات الحكومة اليمنية وذلك في ظل تصعيد ميداني واسع.

وأجرت مليشيات الحوثي، حسب وسائل إعلامها، عمليتين في محافظتي حجة وصنعاء لتشييع عناصرها القتلى بينهم قيادات بارزة تنتحل رتب "عقيد" و"نقيب" و"ملازم أول" و"ملازم ثان".

ونشرت مليشيات الحوثي قائمة تضم 11 قتيلا من عناصرها بينهم 10 قيادات زعم أن جميعهم سقطوا وهم "يؤدون" واجبهم في جبهات القتال للدفاع عن مشروعها التدميري".

ومن بين القتلى الذين تم تشييعهم، وليد صوفان ينتحل رتبة "عقيد" و4 ينتحلون شارة "نقيب" هم فارس القيسي، علي الصباري، علي الأشول، وبشار الحضرمي، كما شيعت 6 آخرين ينتحلون رتبتي "ملازم أول" و"ملازم ثان".

ولم تفصح مليشيات الحوثي عن مكان مقتل تلك العناصر، إلا أن الجيش اليمني والقوات المشتركة والجنوبية أعلنت اليومين الماضيين مصرع عشرات العناصر الحوثية في جبهات تعز والحديدة ولحج والضالع عقب تصعيد الانقلابيين الكبير.

وتحيط مليشيات الحوثي خسائرها بالتكتم الشديد لكن الفعاليات السنوية وعمليات التشييع اليومية التي تقيمها لعناصرها وقياداتها القتلى على غرار حزب الله الإرهابي تفضح حجم النزيف البشري التي تتلقاها في الجبهات.

ومؤخرا، اعترف الحوثيون المدعومون إيرانيا في فعالية تسمى "الهيئة العامة لرعاية أسر القتلى" أن عدد قتلاهم منذ الانقلاب وتفجير الحرب آخر 2014 تجاوز 70 ألف عنصر، بينهم أكثر من 6 آلاف قائد ما بين عسكري وميداني.

ويأتي ذلك رغم استمرار الجهود الأممية والدولية الرامية لتمديد الهدنة نحو تسوية سياسية شاملة للحرب الحوثية.