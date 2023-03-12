مقتل وإصابة سبعة من مليشيا الحوثي خلال مواجهات عنيفة مع الجيش بتعز

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب سبعة من عناصر مليشيا الحوثي، السبت، خلال تجدد المواجهات بين قوات الجيش الوطني، والمليشيا الحوثية في عدد من جبهات القتال بمحافظة تعز، جنوب غرب البلاد.

وقالت مصادر ميدانية، إن مواجهات عنيفة تجددت بين قوات الجيش والحوثيين بجبهات شمال وشرق مدينة تعز، عقب هجمات حوثية شنتها مليشيا الحوثي على مواقع قوات الجيش.

وأضافت المصادر، أن المواجهات استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري، أن قوات الجيش الوطني أحبطت عملية تسلل لعناصر حوثية في اتجاه مواقع الجيش في الجبهة الشمالية الشرقية.

وأكد المركز، سقوط اثنين من عناصر الحوثيين قتلى وخمسة جرحى، بنيران قوات الجيش خلال المواجهات.

