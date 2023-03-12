إب.. وفاة أربعة أشخاص نتيجة جرف سيول الأمطار سيارة كانت تقلهم في "سمارة"

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي أربعة أشخاص، اليوم السبت؛ نتيجة جرف سيول الأمطار السيارة التي كانت تقلهم في منطقة سمارة، مديرية يريم، محافظة إب، وسط البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم؛ بعد جرف سيول الأمطار للسيارة التي كانت تقلهم في منطقة سمارة، حيث جرفت السيول السيارة مع الركاب الذين كانوا على متنها.

وأوضحت المصادر أن السيارة نوع هايلوكس سقطت جرفتها السيول، وسقطت من أعلى قمة في جبل سمارة وتحديدا في منطقة بيت هديان، حتى أسفل الجبل.

وحسب المصادر فإن السيول كذلك جرفت الأشخاص الذين توفوا وتم العثور عليهم في مناطق بعيدة.

ولم توضح المصادر أسماء الأشخاص الذين لقوا حتفهم في هذه الحادثة الأليمة ومناطقهم حتى الان.