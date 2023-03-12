إصابة ستة أشخاص بانفجار قنبلة في "مجلس للمقيل" بمدينة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب ستة أشخاص بجروح مختلفة، اليوم السبت، جراء انفجار قنبلة يدوية، في أحد مجالس القات بمدينة إب وسط اليمن.

وقال مصدر محلي، إن ستة أشخاص أصيبوا، ثلاثة منهم إصاباتهم حرجة؛ جراء انفجار قنبلة يدوية، أثناء مضغهم للقات في أحد المجالس بالمدينة القديمة في مديرية المشنة.

وأوضح، أن الانفجار وقع بالخطأ بمنزل مواطن يدعى "جهلان" بجوار مدرسة أسماء بحي "المجعارة".

وشهدت المحافظة خلال السنوات الأخيرة، سقوط العشرات بين قتيل وجريح جراء انفجار قنابل أو عبث بالسلاح في أماكن عامة في ظل توسع وزيادة ظاهرة حمل السلاح في المحافظة الخاضعة لمليشيات الحوثي الانقلابية.

حيث شهدت منطقة حبيش العام الماضي انفجار قنبلة في أحد مجالس القات أوقعت عدد من القتلى والجرحى.