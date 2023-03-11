بسبب قات الحوثيين.. مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن يواجه غرامة مالية كبيرة

المنامة - ياسر ابراهيم - من المتوقع أن يدفع مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرندوبيرغ عشرات آلاف الدولارات كغرامة جراء مضغ القات من قبل قادة عناصر من مليشيات الحوثي في الطائرة.



والخميس الماضي توجه وفد مليشيات الحوثي المفاوض بشأن ملف الأسرى والمختطفين على متن طائرة أممية إلى مدينة جنيف السويسرية حيث تجري جولة مفاوضات جديدة برعاية الأمم المتحدة.



وبحسب الصحفي اليمني فارس الحميري فإن أعضاء الوفد الحوثي الذين توجهوا إلى سويسرا للتفاوض حول الأسرى واصلوا مضغ القات في الطائرة رغم توجيهات الطاقم بالامتناع عن ذلك.



وأشار الحميري في تغريدة على "تويتر" إلى أن الشركة المالكة للطائرة، رفعت دعوى على مكتب المبعوث الأممي المستأجر للطائرة، نتيجة مخالفة الحوثيين، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يدفع المكتب الأممي غرامة قدرها 200 ألف دولار جراء هذه المخالفة.



وفي وقت سابق اليوم انطلقت، مفاوضات تبادل الأسرى والمختطفين بين وفدي الحكومة اليمنية، ومليشيا الحوثي، بإشراف مكتب المبعوث الأممي ولجنة الصليب الأحمر.

