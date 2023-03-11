الدكتوراه بامتياز للباحث عبدالقوي حميد عبدالله القفيل

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يزيد بن سلمان - شبوة -

منحت جامعة فلوريدا للعلوم بالاشتراك مع الاكاديمية العربية لعلوم الإدارة والتطوير الباحث عبدالقوي حيمد عبدالله القفيل الدكتوراه بامتياز على أطروحته المقدمه في إدارة المخاطر والأزمات.

وقدم الباحث نبذه موجزة عن أطروحته الموسومه" إشكالية سوق الصرف الموازي في اليمن للفترة من ٢٠١٩- ٢٠٢٢م" أمام لجنة المناقشة التي تكونت من أ.د. تامر البناء رئيساً وعضوية كلا من د. عبدالناصر بكر ود. نصرة السيد.

وعرض الباحث التعريف بالسوق الموازي للصرف واسباب نشأته وتحليل القوانين المنظمة له وبيان نقاط الضعف فيها واثره البارز على إنهيار سعر صرف الريال اليمني.

وقد قدم الباحث عدد من التوصيات والتي إن طبقت قد تساعد في تعافي سعر صرف العمله اليمنيه وهي جزء من معاناة الشارع اليمني خلال هذه الفترة.

ومنحت لجنة المناقشة الدكتوراه بامتياز للباحث عبدالقوي القفيل على أطروحته الموسومه بـ إشكالية سوق الصرف الموازي في اليمن للفترة من ٢٠١٩- ٢٠٢٢م" والتي تضمنت دراسة لسوق الصرف الموازي في اليمن .