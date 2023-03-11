شكرا لبحثكم عن خبر فضيحة: الحوثي يخزن القات في طائرة الامم المتحدة.. والغرامة 200الف دولار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسبب وفد الحوثيين المفاوض بملف الأسرى بتغريم المبعوث الأممي 200 ألف دولار بعد تناولهم القات في طائرة مستأجرة أمميا. وقال مصدر مطلع ان وفد الحوثيين المفاوض بملف الأسرى انتقل عبر طائرة مستأجرة أمميا من مطار صنعاء إلى سويسرا، وأثناء الرحلة تناولوا القات بالطائرة ورفضوا توجيهات طاقمها بالتوقف عن ذلك. وأضاف المصدر ان الطائرة تتبع شركة خاصة وقدمت شكوى بالواقعة ويتوقع بأن يتم تغريم مكتب المبعوث الأممي 200 ألف دولار.

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