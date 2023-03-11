شكرا لبحثكم عن خبر عدن: ضبط امرأتين قامتا بالنصب على مواطن بمبلغ 28 مليوناً والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - ضبطت شرطة العاصمة المؤقتة عدن أمس الجمعة امرأتين بتهمة النصب والاحتيال على مواطن.
وتلقت الشرطة بلاغا من المواطن (ع.ع) يفيد بتعرضه للنصب من قبل الجناة (أ، ف، محمد- أ، ع، محمد).
وأفاد المواطن في بلاغه تسليمه للجناة مجموعة من الذهب تقدر قيمته بنحو 28 مليون ريال.
وذكر المواطن في إفادته للشرطة قيام السيدتين ببيع الذهب والتصرف في المبلغ المالي لصالحهما الشخصي.
وتم إيداع المضبوطتين الحجز رهن القضية.
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