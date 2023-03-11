وفاة فتاة غرقا في بئر ماء بفرع العدين غربي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - أفاد سكان محليون، بوفاة فتاة غرقاً، في بئر ماء بمديرية فرع العدين غربي محافظة إب (وسط اليمن).



وقال السكان إن فتاة تُدعى "أصايل يعقوب سلطان حميد عبدالله" توفيت غرقًا في أحد آبار المياه بمنطقة "وادي الحصن" بعزلة العاقبة، بمديرية فرع العدين، غربي محافظة إب، وهي في مهمة جلب الماء لأسرتها.



وأوضحوا أن الفتاة سقطت وهي تحاول رفع دبة ماء من البئر لتفارق الحياة على الفور.



وهذه هي حالة الوفاة الثامنة التي شهدتها المديرية خلال نحو شهرين في ظل معاناة مستمرة لأبناء أرياف المحافظة التي تعاني من غياب مشاريع المياه.



