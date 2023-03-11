شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة يفتتح ورشة تقدير خطة الاحتياج والتوزيع للأدوية والمستلزمات الطبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح اليوم بعدن ورشة العمل الخاصة بتقدير خطة الاحتياج والتوزيع للأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية ودعم نظام سلسلة الإمدادات والتي تنظمها وزارة الصحة بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف.

الدكتور بحيبح أكد على ضرورة تبني مخرجات تسهم في وضع الحلول المناسبة لمجمل المشكلات التي تعترض توفير الدواء والمستلزمات الطبية وتحديد الاليات المناسبة لذلك.. مشيرًا إلى أهمية وجود رؤية واضحة في كيفية التعامل مع القضايا الدوائية وتوجيهها حسب الاحتياج والحرص على انتهاج المعايير السليمة للأدوية.

من جانبه دعا وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي إلى تبني مخرجات إيجابية تصب في المصلحة العامة وتعمل على الرفع والدفع الواقع الصحي نحو الأفضل وتعزيز النظام المؤسسي.

إلى ذلك دعت القائم بأعمال مدير مكتب اليونسيف بعدن الدكتوره فيلبا إلى تعزيز الشراكة بين وزارة الصحة واليونيسيف لتحقيق الأهداف الرامية لتعزيز الأنظمة الصحية.

وتناقش الورشة التي يشارك فيها 54 مشاركا من القطاعات المختلفة بوزارة الصحة على مدى ثلاثة أيام عدد من الموضوعات منها آليات التصاريح والاستيراد للأدوية والمستلزمات الطبية والامداد الدوائي وإدارة المخزون وتقدير وتوزيع الاحتياجات لبرامج الرعاية الصحية الأولية والصحة الانجابية ووضع سلسلة الإمداد للنظام الصحي في اليمن بالإضافة إلى إجراءات الشراء وضبط الجودة.