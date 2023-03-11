شكرا لبحثكم عن خبر عدن: مدير المنصورة يقرر نقل ورش اللحام من ال90 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لنقلها إلى المنطقة الصناعية ( الدرين )..

مدير عام المنصورة يوجه بإغلاق كافة ورش الحديد واللحام بشارع التسعين

عدن - محمد القادري:

وجه مدير عام مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، أحمد علي الداؤودي، باغلاق جميع الورش الحديدية واللحام في شارع التسعين بالمديرية.

جاء ذلك، خلال قيام قسم العوائق بمكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية المنصورة، اليوم "السبت"، بتنفيذ حملة إغلاق كافة ورش الحديد واللحام، ونقلها إلى المنطقة الصناعية ( الدرين ).

وأشار مدير عام المنصورة، إن قرار إغلاق تلك المحال يأتي ضمن اهتمامات قيادة السلطة المحلية في الحفاظ على المنظر العام للشوارع الرئيسية بالمديرية، مشيراً إلى أهمية تنفيذ الحملة لكون الورش الحديدية واللحام تعد مصدر إزعاج للمواطنين، ناهيك إلى أنها من المظاهر المشوهة للمنظر الجمالي لأحد أهم الشوارع العامة والرئيسية بمديرية المنصورة خاصة والعاصمة عدن بشكل عام.